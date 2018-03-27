Заробитчане спасают Украину. Объем денежных переводов наших граждан только из Польши в прошлом году вырос до 100 млрд. грн. Недавно Нацбанк изменил методику их подсчета. После этого объем переводов резко вырос, соответственно, улучшилось сальдо текущего счета платежного баланса. И проснулась Государственная фискальная служба. Она напомнила, что все, кто получали в 2017 году доходы из-за рубежа – наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или зарплату, – обязаны их задекларировать и уплатить налоги.

Как следует из сообщения на официальном сайте Нацбанка, он изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы. Пересмотр связан с появлением новых статистических данных о миграционных потоках украинских работников за последние три года.

Выяснилось, что оценка объема платежей из основных стран-партнеров оказалась заниженной. Во-первых, за последние годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов. Во-вторых, административные ограничения на использование международных платежных систем между Украиной и Россией обусловили сокращение официальных переводов из России и, как следствие, недооценку объема неформальных переводов.

Если по предыдущим оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину по официальным и неофициальным каналам составил $1,35 млрд. в 2017 году, то Национальный банк Польши эту сумму увеличил более чем вдвое – до $3,123 млрд. Объемы переводов, таким образом, выросли: в 2015 году – на $1,8 млрд. до $7 млрд.; в 2016 году – на $2,1 млрд. до $7,5 млрд.; в 2017 году – на $2 млрд. до 9,3 млрд.

Нацбанк теперь для стран, где в основном работают наши люди (Польша и Россия), будет учитывать так называемую "зеркальную статистику", то есть данные платежного баланса центробанков этих стран. А для 18 государств, с которыми Украина имеет наибольшие потоки частных денежных переводов, будут рассчитываться индивидуальные коэффициенты на основе соответствующих исследований.

Пересмотр методики улучшил сальдо текущего счета платежного баланса: в 2015 году – с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП; в 2016 году – с дефицита в 3,7% ВВП до дефицита 1,4% ВВП; в 2017 году – с дефицита в 3,5% ВВП до дефицита в 1,6% ВВП. Обновленные данные будут учтены при подготовке новых макроэкономических прогнозов, которые будут обнародованы в Инфляционном отчете в апреле.

Данные, на которые ссылается Нацбанк, ранее обнародовал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Он сообщил, что объем денежных переводов украинских граждан из Польши вырос в 2017 году почти в полтора раза и составил 13 млрд. злотых (около 100 млрд. грн.). В то время как в 2016 году украинские рабочие перечислили домой лишь 8 млрд. злотых.

Объем переводов постоянно растет. Во II квартале польский центробанк заявлял о 3 млрд. злотых (около $870 млн.), отправленных заробитчанами в Украину. В III квартале 2017 года эта сумма выросла до 3,2 млрд. злотых (около $930 млн.).

Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году в Украину было переведено $2,38 млрд. (в эквиваленте), за пределы Украины – $286 млн., в пределах страны – $4,46 млрд. В структуре переводов заробитчан на долю наших граждан приходится 91% всех транзакций из Польши за границу.

В комментариях к отчету своего центробанка польские специалисты по вопросам труда и занятости отмечают, что местные предприниматели перестали скрывать украинских заробитчан от органов власти. Только во втором квартале 2017 года они зарегистрировали 446,2 тыс. деклараций о готовности доверить работу гражданам Украины – это 95% от общего числа заявок. За год их количество выросло почти на 50%.

То, что поляки перестали скрывать наших гастарбайтеров, с одной стороны, неплохо. Но с другой – уже начеку наши фискальные органы. Их также заинтриговала обновленная статистика Национального банка. Кое-где появились заявления отдельных должностных лиц, что украинские заробитчане возвращаются домой с "чемоданами налички", но не торопятся делиться ею с родиной.

Поэтому Государственная фискальная служба публично напомнила соотечественникам, что сейчас идет декларационная кампания. И все, кто получали в 2017 году доходы из-за рубежа, обязаны включить их в налогооблагаемый доход за год, вне зависимости от того, облагались такие доходы налогами за границей или нет. Эти данные лишь могут быть учтены при расчете налога в Украине.

Уловили ключевые слова: вне зависимости от того, облагались ли такие доходы налогами за границей? Видно, что проблема двойного налогообложения наши фискальные органы не очень заботит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

По закону все налоги из нашей зарплаты, официально полученной в Украине, удерживает работодатель. Он же несет ответственность за какие-либо нарушения и неувязки. С работой за границей все прямо противоположно: тут законодательство возлагает ответственность на самого налогоплательщика.

Гражданин должен самостоятельно заполнить декларацию, отправить ее по почте или передать в посольство (консульство). Можно также оформить доверенность на своих близких, поручив им почетную миссию декларирования доходов.

Официальная работа по контракту за границей предполагает, что человек является резидентом Украины и должен здесь платить налог с доходов физлиц (НДФЛ) и военный сбор. Правда, с Польшей у нас есть договор об избежании двойного налогообложения, подписанный еще в 1994 году. В 2016 году ГФС издала письмо от 12.04.2016 г. №3734 “О рассмотрении обращения о налогообложении дохода, полученного из источников за пределами Украины”.

Суть разъяснения такая: если в соответствии с нормами международных договоров налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму налогов, уплаченных за границей, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации (пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодекса)...

Кроме того, в соответствии с пунктом 161 подраздела 10 раздела ХХ Кодекса временно, до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины, устанавливается военный сбор...

Это означает, что наш гастарбайтер должен брать справку с места работы за границей с помесячной разбивкой выплат. И самостоятельно определить размер совокупного налогооблагаемого годового дохода в валюте, пересчитывав по курсу НБУ на день получения дохода (п.164.4 НК).

Потом посчитать, сколько с этого дохода в гривне было бы взято “подоходки”, и самостоятельно произвести “взаимозачет” этой суммы со своими налогами, уплаченными в Польше, которые также надо было бы точно узнать. То есть пришлось бы идти за справками и в польскую фискальную службу. При этом нужно не забыть про военный сбор. Его нет в конвенции 1994 года, следовательно придется подсчитать и заплатить всю сумму за год в любом случае.

Готовы ли наши официально работающие в Польше сограждане (про “теневых” я уже не говорю) к такому “геморрою”? Подозреваю, что готовы далеко не все. Как им проще поступить: морочиться с декларацией или не заполнять ее вовсе?

Учитывая, что штраф за неподачу декларации составляет от 51 до 136 гривен (ст.164-1 КоАП), а за неправильно посчитанный налог (что классифицируется как неуплата налога) сумма недоимки плюс штраф в 25%, вопрос становится риторическим.

Самые продвинутые наши заробитчане при помощи юристов пытаются использовать какие-то хитрые нормы международных документов о так называемом центре жизненных интересов. Человек может сохранить паспорт гражданина Украины, но практически не иметь ничего общего со своей родиной. Жить, работать, иметь семью за границей. То есть иметь центр жизненных интересов за рубежом. Но, с точки зрения фискалов, он все равно является налоговым резидентом. И должен платить налоги с полученного за границей дохода.

Не удивительно, что в этих условиях наши соотечественники стараются реже появляться на родине, а связь с семьей поддерживать с помощью Интернета и банковских переводов. Налоговой не так просто контролировать счета граждан, особенно в иностранных банках. Они не подлежат обязательной регистрации в ГФС, как это делают юридические лица.

К тому же гражданин имеет право ввозить деньги в Украину наличными. Нацбанк в этом плане большой молодец. С 14 декабря 2017 года он разрешил гражданам ввозить сумму свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте) без каких-либо подтверждающих документов. Но при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Теоретически таможня может спросить, что это за деньги, но практически можно и не отвечать. Таможня ведь не фискальная служба. Максимум, что она может сделать – передать данные человека с деньгами налоговикам, чтобы те поймали его на крупных расходах. Например, безработный дом купил или машину.

Но в целом отлов иностранных доходов пока налажен слабо. А все попытки заставить работодателей в Польше извещать нашу ГФС о выплате дохода наталкиваются на ухудшение двусторонних политических и дипломатических отношений из-за Бандеры и т.д.

В итоге Нацбанк с восторгом констатирует, что заробитчане спасают страну от дефицита валюты и улучшают платежный баланс. И все это благодаря тому, что их все чаще официально трудоустраивают за границей. Если подобраться к переводам поближе, можно еще и бюджет наполнить – подоходным налогом, военным сбором и санкциями за неуплату.

Однако восторг Нацбанка и ГФС, на мой взгляд, опрометчива. Когда украинцы осядут и пустят корни в той же Польше, они постараются забрать к себе жен, детей, братьев, сестер, односельчан, любовниц. А значит, объемы денежных переводов резко уменьшатся. Ну сколько там родителям на лекарства нужно? Так что для пополнения платежного баланса придется искать других доноров...

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