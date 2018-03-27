Пять тонн неразлагающихся и негорючих отходов которые были перевезены воздушным транспортом из города Лукла у подножья Эвереста в столицу Непала Катманду, передает со ссылкой на Montagna.

"Пять тонн неразлагающихся и негорючих отходов которые были перевезены воздушным транспортом из Луклы в Катманду в минувшую субботу являются частью амбициозной программы 2018 года по очистке Эвереста, целью которой стоит максимально быстрая и полная очистка региона от мусора, оставляемого туристами и альпинистами в горах и долинах, на маршруте подхода к высочайшей вершине мира," - говорится в сообщении.

Так, только за один 2017 год регион Эвереста посетили 46 000 туристов, оставив за собой тонны мусора.

Этот мусор состоит из пустых бутылок и консервных банок, части альпинистского и треккингового снаряжения не пригодного к использованию, тары для пищевых продуктов и т.д.

Мусор был собран добровольцами и перевезен в аэропорт Луклы с помощью "зопкио" (zopkyo) - домашнему скоту - гибридам яков с коровами, которые очень широко используются местными жителями долины Кхумбу.

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