|В Запорожье зашел российский танкер под флагом Украины
|27.03.2018 13:55
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Российский нефтеналивной танкер "Волганефть-268" из Таганрога зашел в Запорожье и пришвартовался рядом с государственным комбинатом "Звезда".
Соответствующая информация появилась на - сайте, который отслеживает такие маршруты.
Генеральный директор запорожского госкомбината Антон Швецов не прокомментировал эти данные и попросил сделать официальный требование, пишет со ссылкой на .
То же самое ответили и все службы контроля в .
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