Российский нефтеналивной танкер "Волганефть-268" из Таганрога зашел в Запорожье и пришвартовался рядом с государственным комбинатом "Звезда".

Соответствующая информация появилась на - сайте, который отслеживает такие маршруты.

Генеральный директор запорожского госкомбината Антон Швецов не прокомментировал эти данные и попросил сделать официальный требование, пишет со ссылкой на .

То же самое ответили и все службы контроля в .

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