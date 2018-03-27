Английская сборная не будет бойкотировать ЧМ по футболу 2018 в РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во вторник подтвердил, что футбольная команда Англии не намерена бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 году, который пройдет в России.

"Планов бойкота чемпионата мира (по футболу 2018 года) у английской команды нет", - заявил он в ходе заседания нижней палаты британского парламента.

Он подчеркнул, что решения по сборной принимает не британское правительство. "Футбольная ассоциация (Англии - ИФ) - это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков", - добавил он.

Б.Джонсон также напомнил членам парламента, что министры и высокопоставленные представители Великобритании, а также члены британской королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу.

Кроме того, он отметил, что Великобритания ранее обновила рекомендации для подданных, направляющихся в Россию.

"Фанаты должны быть в курсе возможной политической напряженности между Великобританией и Россией и быть бдительными", - сказал Б.Джонсон.

Ранее в середине марта МИД Великобритании предупредил жителей королевства о возможных рисках поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами.

В новых рекомендациях для граждан Великобритании, планирующих поехать в Россию, говорится, что британцам стоит "проявлять бдительность" и "избегать любых демонстраций и акций протеста".

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.