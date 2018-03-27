|После пожара в Кемерове Кличко приказал проверить киевские ТРЦ
|27.03.2018 13:58
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Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все торгово-развлекательные центры в столице, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам пожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.
"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей", - сказал он.
Владельцы торгово-развлекательных центров и иных заведений массового пребывания людей обязаны упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.
Проведением проверок займутся городские власти и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин отправился в город Кемерово, где накануне произошел масштабный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
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