Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все торгово-развлекательные центры в столице, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам пожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей", - сказал он.

Владельцы торгово-развлекательных центров и иных заведений массового пребывания людей обязаны упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.

Проведением проверок займутся городские власти и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин отправился в город Кемерово , где накануне произошел масштабный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

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