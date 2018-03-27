В министерстве здравоохранения утвердили Порядок предоставления в Украине первой медицинской помощи.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, информирует svodka.net.

«Утвердили очень важный документ — Порядок предоставления медицинской помощи для врачей первичного звена. С 1 июля он станет указателем в работе для всех семейных врачей, терапевтов и педиатров», — написала Супрун.

Какой будет первичная медицинская помощь:

— Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные заболевания, травмы, отравления.

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— Так же терапевты, педиатры, семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

— При потребности врач даст направления к специалистам вторичной или третичной помощи — лору, эндокринологу, хирургу и т.д. — и будет консультироваться с ним касательно лечения.

— Врач также будет предоставлять неотложную помощь во время острого расстройства физического или психического здоровья, если нет необходимости в экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

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— Врач вовремя будет определять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно отказаться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый способ жизни.

В компетенции врача первичного звена — наблюдения за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи.

— Врач также выдаст необходимую справку, лист нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и т.д.

— Записаться к врачу можно будет лично, по телефону или же с помощью электронной почты или другими доступными методами. При необходимости врач может выехать к пациенту домой. Необходимость выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет о не об экстренной помощи — служба «скорой» будет работать в обычном режиме.

— Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то медучреждение должен обеспечить замену и заранее сообщить его пациентов.

— Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача — 1800 пациентов, терапевта — 2000 пациентов, педиатра — 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и других особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.

«Вместе с новыми правилами работы, этот документ формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента. Пользуясь этим, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания», — отметила Супрун.

И.о. главы Минздрава также добавила, что целесообразность подписания деклараций с большим количеством пациентов будет согласовываться во время подписания договора медучреждения с Национальной службой здоровья.

«Например, если семейный врач работает в селе, где проживает больше 2000 людей, то все жители могут обслуживаться у него.

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