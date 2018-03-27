В России через два дня после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погиб как минимум 41 ребенок, объявили траур. Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин во вторник, передает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Президент подписал приказ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области”, — сказано в сообщении.

В этот день по всей территории России будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

В результате пожара погиб как минимум 41 ребенок.

Как сообщал , 27 марта тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.

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