Общая протяженность немецкого участка газопровода "Северный поток – 2" составит 85 км, сообщили в компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта. Отмечается, что Германия выдала все разрешения на строительство, ожидаются подтверждающие документы от России, Финляндии, Швеции и Дании. Строительство "Северного потока – 2" планируют начать в 2018 году Фото: nord-stream.com (архив) "Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила согласие на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало дозволение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ. Предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало дозволение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток – 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части", – сказано в сообщении.Общая протяженность немецкого участка газопровода "Северный поток –2" составит 85 км."Эти разрешения – результат интенсивной работы, начатой в апреле 2017 года и проведенной в соответствии с национальным законодательством. Процесс получения разрешений показал, что газопровод "Северный поток – 2" необходим для удовлетворения дефицита импорта газа в ЕС в будущем; повысит безопасность энергопоставок и будет помогать развитию конкурентного рынка газа ЕС; является самым экономичным и экологичным способом транспортировки из крупнейших месторождений газа потребителям в Европе", – добавили в Nord Stream 2 AG.Отмечается, что "процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику"."Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", – сказано в сообщении.20 марта представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые сотрудничают с проектом "Северный поток – 2". Замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманьский говорил, что Польша намерена обсудить с Германией отказ от строительства газопровода "Северный поток – 2" в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Шиманьский отметил, что у стран нет консенсуса в этом вопросе. Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект".Украина в очередной раз призвала Евросоюз отказаться от строительства "Северного потока – 2", заявлял президент Петр Порошенко в марте 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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