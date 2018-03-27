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Германия выдала полный комплект разрешений на строительство "Северного потока – 2"
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27.03.2018 14:01
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Общая протяженность немецкого участка газопровода "Северный поток –
2" составит 85 км, сообщили в компании Nord Stream 2 AG, которая
занимается реализацией проекта. Отмечается, что Германия выдала все
разрешения на строительство, ожидаются подтверждающие документы от
России, Финляндии, Швеции и Дании. Строительство "Северного потока
– 2" планируют начать в 2018 году Фото: nord-stream.com (архив)
"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила согласие
на строительство и эксплуатацию газопровода в германской
исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по
судоходству и гидрографии выдало дозволение на строительство
30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.
Предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда
выдало дозволение на строительство и эксплуатацию морского участка
газопровода «Северный поток – 2" в территориальных водах
Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной
части", – сказано в сообщении.Общая протяженность
немецкого участка газопровода "Северный поток –2" составит 85
км."Эти разрешения – результат интенсивной работы, начатой в
апреле 2017 года и проведенной в соответствии с национальным
законодательством. Процесс получения разрешений показал, что
газопровод "Северный поток – 2" необходим для
удовлетворения дефицита импорта газа в ЕС в будущем; повысит
безопасность энергопоставок и будет помогать развитию конкурентного
рынка газа ЕС; является самым экономичным и экологичным способом
транспортировки из крупнейших месторождений газа потребителям в
Европе", – добавили в
Nord Stream 2 AG.Отмечается, что "процедуры
получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута
газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по
графику"."Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся
разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018
году", – сказано в сообщении.20 марта представитель
Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила,
что США могут ввести санкции против компаний, которые
сотрудничают с проектом "Северный поток – 2". Замглавы
министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманьский говорил,
что Польша намерена обсудить с Германией отказ от
строительства газопровода "Северный поток – 2" в связи с
отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в
британском Солсбери. Шиманьский отметил, что у стран нет
консенсуса в этом вопросе. Проект "Северный поток –
2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом
Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток"
состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по этому
газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент
Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй
очереди газопровода "Северный поток" не соответствует
энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и
подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. Правительство Германии
рассматривает трубопровод "исключительно как
бизнес-проект".Украина в очередной раз призвала Евросоюз отказаться
от строительства "Северного потока – 2", заявлял президент
Петр Порошенко в марте 2018 года.
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