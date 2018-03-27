В Харьковской области неизвестные надругались над братской могилой погибших во Второй мировой войне

В с.Высшее Соленое Боровского района Харьковской области неизвестные украли четыре мемориальные чугунные плиты с братской могилы воинов, погибших во время Второй мировой войны.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, о происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета, на балансе которого находится памятник.

"Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц. Сумма материального ущерба устанавливается", - заявили в облуправлении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины