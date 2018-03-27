|Небольшой дождь и мокрый снег: в Украину идет непогода
|27.03.2018 14:06
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В среду, 28 марта, в Украину с северо-запада Европы переместится большая масса прохладного воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В связи с этим в большинстве регионов страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на севере и юге Украины днем будет без осадков. Ночью на дорогах северо-восточной половины кое-где гололедица.
Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 6-11°.
Стоит отметить, что в Киеве ночью пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
Как сообщал svodka.net ранее, в конце марта на острове Хортица под снегом начали распускаться первые весенние цветы.
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