АМПУ намерена провести дноуглубление во всех морских портах в 2018г

Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует провести работы по дноуглублению акваторий морских портов Украины до 2019 года, сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"В этом году наша цель - дноуглубление во всех портах. На сегодня мы уже имеем ряд подписанных договоров... пятого апреля подпишем договор по дноуглублению в "Черноморске", - заявил он.

Р.Вецкаганс также отметил, что ожидает увеличение экспорта грузов в 2018 году благодаря, в частности, увеличению мощностей портов, а также в связи со снижением ставок портовых сборов.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2017 году перевалили 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% выше показателей 2016 года.