При участии министра народного образования Турции и председателя Совета высшего образования Турции состоялось торжественное открытие отделения украинского языка и литературы в Стамбульском университете.

Об этом написала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Порция хороших новостей из Стамбула — в Стамбульском университете открыта специальность «Украинский язык и литература».

Впервые студенты Турции получили возможность в рамках высшего образования не просто изучать украинский язык, но и глубже окунуться в нашу культуру», — написала она.

Гриневич также сообщила, что в рамках переговоров были достигнуты договоренности о проведении бесплатных летних курсов по украинскому языку для студентов, изучающих украинский язык в Турции.

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