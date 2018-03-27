|В Стамбульском университете открыта специальность "Украинский язык и литература"
|27.03.2018 14:07
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При участии министра народного образования Турции и председателя Совета высшего образования Турции состоялось торжественное открытие отделения украинского языка и литературы в Стамбульском университете.
Об этом написала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.
«Порция хороших новостей из Стамбула — в Стамбульском университете открыта специальность «Украинский язык и литература».
Впервые студенты Турции получили возможность в рамках высшего образования не просто изучать украинский язык, но и глубже окунуться в нашу культуру», — написала она.
Гриневич также сообщила, что в рамках переговоров были достигнуты договоренности о проведении бесплатных летних курсов по украинскому языку для студентов, изучающих украинский язык в Турции.
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