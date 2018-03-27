Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает со ссылкой на ТАСС.

"Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство терпеть, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать", - сказал Лавров.

"Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене..." - подчеркнул министр.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще 23 страны - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

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