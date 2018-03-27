|Обострение на Донбассе: боевики за трое суток нарушили перемирие более 100 раз
|27.03.2018 14:15
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Боевики за трое суток более 100 раз нарушили режим перемирия на Донбассе и сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр АТО, передает
"Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Только за минувшие трое суток боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов.
В полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта деревня Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.
"Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщал Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.