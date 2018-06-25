Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в центре Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает .

Предварительно, по показаниям свидетелей установлено, что мотоциклист с пассажиркой совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также получила травмы.

"Все четверо пострадавших с повреждениями разной степени тяжести госпитализированы", - отметили в полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, на железнодорожном переезде в Харьковской области столкнулись электропоезд и мотоцикл.

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