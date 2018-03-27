МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Посольство России в Украине отреагировало на высылку Киевом 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля, информирует svodka.net.

В посольстве РФ заявили, что «украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали».

В посольстве добавили, что «недружественный шаг Киева непременно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет помогать нормализации отношений между странами».

Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону, и Россия оставляет за собой право на ответные действия, резюмировали в посольстве.

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26 марта, Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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