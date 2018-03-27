|Как быстро похудеть: лучший способ, результат впечатляет
|27.03.2018 14:19
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Эта система была проверена тысячами людей по всему миру. Предлагаем тебе принять вызов и изменить свое тело только за 4 минуты в день, сообщает со ссылкой на .
Это упражнение считается самым эффективным для укрепления средней части тела. Планка используется в программах известных звездных тренеров и не зря, ведь она помогает убрать лишний жир из живота, укрепляет внутренние и внешние мышцы спины, ягодичные мышцы, а также мышцы ног и рук.
Планка – это статическое упражнение, которое не требует никаких лишних телодвижений. Во время выполнения мышцы не будут сокращаться, они будут усилены изнутри и станут более крепкими.
Принцип программы на основе Планки
Постепенное увеличение времени, которое ты будешь тратить на него в течении 4-х недель. Начинать стоять в планке нужно с 4-х секунд, а под конец такого комплекса ты с легкостью сможешь простоять 4 минуты.
Результат
Благодаря такой программе твое тело станет сильнее и красивее, мышцы начнут выделяться. Пройдя этот путь, тебе будет легче тренироваться и выполнять более тяжелые нагрузки.
Как выполнять?
Чтобы достичь максимального результата, важно правильное выполнение упражнение. Во время Планки необходимо находиться в горизонтальном положении. Верхняя часть тела должна напоминать прямую линию, когда ты становишься на локти и кончики пальцев ног. Втяни живот, голову держи прямо. Напряги ягодицы и не отпускай до конца выполнения подхода. Перенеси вес тела на локти и ноги равномерно.
Программа на 28 дней:
День 1 — 20 секунд