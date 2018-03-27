|Порошенко созвонился с Лукашенко: обсудили экономическое сотрудничество
|27.03.2018 14:22
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого стороны в частности высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", - говорится в сообщении.
Также указано, что было также обсуждено проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.
Напомним, в конце февраля Порошенко и Лукашенко обсудили проведение украинского-белорусского форума регионов.