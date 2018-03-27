64-летнему артисту вменяют открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду.

Российский актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник угодил в базу добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против национальной безопасности государства, информирует svodka.net.

64-летнему артисту вменяют открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду.

«Занесли российского шута Ярмольника в «Чистилище» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на захваченные российскими оккупантами территории нашей страны», — отметили волонтеры в своем посте на странице в Facebook.

При этом волонтеры указали на интервью актера, а также эфиры на пропагандистских каналах в РФ, в которых Ярмольник уверенно заявлял, что Крым является «исконно русской землей», которая оказалась украинской лишь из-за пьяной ошибки Хрущева.

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В свою очередь, Ярмольник отреагировал на новость о попадании в базу «Миротворца», назвав новости в беседе с журналистами RT «глупостью».

«Этому событию уже тысяча лет. Я у них включен. Почему включен, не знаю», — отметил он.

Насколько стало известно позже, на апрель 2018 года Ярмольник запланировал гастроли в оккупированном Россией Крыму.

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