|"Занесли российского шута": база "Миротворца" пополнилась
|27.03.2018 14:23
|
64-летнему артисту вменяют открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду.
Российский актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник угодил в базу добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против национальной безопасности государства, информирует svodka.net.
64-летнему артисту вменяют открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду.
«Занесли российского шута Ярмольника в «Чистилище» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на захваченные российскими оккупантами территории нашей страны», — отметили волонтеры в своем посте на странице в Facebook.
При этом волонтеры указали на интервью актера, а также эфиры на пропагандистских каналах в РФ, в которых Ярмольник уверенно заявлял, что Крым является «исконно русской землей», которая оказалась украинской лишь из-за пьяной ошибки Хрущева.
Читайте: В "черном списке" Миротворца" оказался еще один известный россиянин
В свою очередь, Ярмольник отреагировал на новость о попадании в базу «Миротворца», назвав новости в беседе с журналистами RT «глупостью».
«Этому событию уже тысяча лет. Я у них включен. Почему включен, не знаю», — отметил он.
Насколько стало известно позже, на апрель 2018 года Ярмольник запланировал гастроли в оккупированном Россией Крыму.