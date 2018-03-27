Порошенко обсудил с Лукашенко подготовку к форуму регионов Украины и Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил, в частности, подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью 2018 года, который состоится в Гомеле.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.

Главы государств также обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в текущем году.