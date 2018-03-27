Есть ли польза от высокой температуры? Несомненно! Лихорадка – это ответ на инфекцию, защитный механизм, помогающий организму бороться с вирусами, при повышении температуры тела в организме вырабатываются защитные факторы, пишет со ссылкой на .

Сегодняшняя статья очень важна для понимания, с температурой шутки плохи, так что запоминайте информацию, полученную нами от ученых, дабы в необходимый момент не растеряться и правильно среагировать.

1. Как и когда сбивать температуру у ребенка

Сбиваем, если выше 39 Ваша задача — снизить Т до 38.9 С в попке (38.5 С подмышечная впадина). • для снижения Т используйте парацетамол (ацетоминофен), ибупрофен. Никогда не используйте аспирин, особенно, если у ребенка ветрянка. • разденьте ребенка (не укутывайте!). Не забудьте о прохладном , свежем воздухе в комнате. • для снижения Т можно использовать также прохладные ванны (температура воды соответствует нормальной температуре тела ). • не используйте спиртовые обтирания, особенно у маленьких детей. Помните, алкоголь — яд для ребенка.

2. Почему парацетомол и ибупрофен не всегда помогают?

Дело в том, что все препараты в педиатрической практике рассчитываются на вес конкретного ребенка. Препараты нужно принимать, правильно рассчитывая дозу на вес конкретного ребенка, с помощью специальных мерных шприцев Производители, особенно дешевых парацетамолов, почему-то занижают дозы, а ориентироваться на рекомендацию – «от 6 месяцев до 3 лет» так же не разумнотак как не может одна доза препарата подходить ребенку весом от 8 до 18 кг.

3. Как правильно принимать жаропонижающие? (Рассчитываем дозу лекарства)

Парацетамол (Панадол, Эффералган, Цефекон Д) разовая доза препарата – 15 мг/кг. То есть для ребенка весом 10 кг разовая доза будет 10кг Х 15 =150 мг. Для ребенка весом в 15 кг — 15Х15=225 мг. Такую дозу можно давать до 4 раз в сутки, если это нужно.

Ибупрофен (нурофен, ибуфен) Разовая доза препарата 10 мг/кг. То есть ребенку весом 8 кг нужно 80 мг, а весом 20 кг – 200мг. Препарат можно давать не более 3 раз в сутки.

Препараты снижают температуру в течении часа-полутора, примерно на 1-1,5 градуса, ожидать снижения температуры до «нормы» 36,6 не следует.

4. Какие препараты НЕЛЬЗЯ давать ребенку

Анальгин (метамизол натрия). Применение препарата в цивилизованном мире не одобрено из-за высокой токсичности, угнетающего действия на кроветворение. В России используется широко, особенно в условиях неотложной помощи, в составе «литической смеси». Возможно однократное введение препарата в условиях, когда другие, более безопасные препараты недоступны. Но постоянный прием анальгина при каждом повышении температуры абсолютно недопустим.

Аспирин (Ацетилсалициловая кислота) — применение препарата у детей до 12 лет при вирусных инфекциях запрещено из-за возможного развития токсической энцефалопатиии с повреждением печени – синдрома Рейе.

Нимесулид (Найз, Нимулид) – несколько лет назад широко рекламировался как жаропонижающее у детей из-за пробелов в законодательстве. Температуру снижает замечательно. Производится только в Индии. В цивилизованном мире применение в детском возрасте запрещено из-за возможности развития тяжелого поражения печени (токсического гепатита). На данный момент применение препарата у детей до 12 лет в России запрещено фармкомитетом.

5. Нельзя!

— Прикладывать холодные предметы к «температурящему» телу ребенка – это провоцирует спазм сосудов кожи. И если снижение температуры кожи и происходит, то температура внутренних органов, наоборот, увеличивается, что представляет исключительную опасность. — Растирать спиртом или уксусом нельзя, поскольку через кожу эти вещества попадают в организм ребенка, а значит, вероятно отравление.

6. Что делать при "белой лихорадке"?

Есть ли польза от высокой температуры? Несомненно! Лихорадка – это ответ на инфекцию, защитный механизм, помогающий организму бороться с вирусами, при повышении температуры тела в организме вырабатываются защитные факторы. Если кожа вашего ребенка, несмотря на высокую температуру, розовая и влажная на ощупь, вы можете быть относительно спокойны – баланс между теплопродукцией и теплоотдачей не нарушен. Но если при высокой температуре кожа бледная, руки и ноги холодные, а ребенка бьет озноб, то это «белая лихорадка», при которой возникает спазм сосудов. Причиной могут быть повреждения в ЦНС, нехватка жидкости, снижение давления и др. причины. При белой лихорадке: 1) Попробуйте дать пол таблетки Нош-пы и интенсивно растирайте руками холодные конечности ребенка. Учтите, что жаропонижающие не начнут действовать в полную силу, пока не пройдет спазм сосудов. Обязательно вызывайте скорую помощь — они сделают инъекцию ‘литической смеси’!

2) Исключите любые методы физического охлаждения – обтирания, завертывание в холодные простыни и т.д.! У вашего ребенка и так уже происходит спазм сосудов кожи.

7. Какую форму лекарства выбрать?

При выборе формы лекарства (жидкой микстуры, сиропа, жевательных таблеток, свечей) следует учитывать, что препараты в растворе или сиропе действуют через 20-30 минут, в свечах — через 30-45 минут, но их эффект более долгий. Свечами можно воспользоваться в ситуации, когда у ребенка возникает рвота при приеме жидкости или он отказывается пить лекарство. Свечи лучше использовать после дефекации ребенка, их удобно вводить на ночь.

СОВЕТ: ЦЕЛЕБНАЯ НАСТОЙКА

20 капель настойки прополиса добавляют в полстакана горячего молока (если человек не очень хорошо переносит молоко, можно взять только четверть стакана или даже одну ст. ложку). Сочетание прополиса и молока дает особый эффект: помимо лечения простудных и легочных заболеваний (для чего, собственно, я и рекомендую прополисную настойку) улучшаются общее настроение, сон, успокаивается психика.

10%-ную настойку прополиса лучше только купить в аптеке. Пузырька емкостью 25 мл вам хватит надолго, а стоит он только несколько рублей.

Принимать средство следует вечером, перед сном. Уже после того, как вы умылись, почистили зубы, когда переоделись и расстелили постель. Чтобы осталось только выпить и тотчас заснуть.

При лечении простудных заболеваний у детей положительный эффект очевиден с первого раза. Приводишь ребенка домой из детсада, видишь: он заболевает. Перед сном даешь ему буквально одну-две капли настойки прополиса с молоком – и наутро нос у ребенка дышит, видно, что за ночь он пролечился.

Настойкой прополиса успешно излечиваются острая респираторная вирусная инфекция, бронхит, воспаление легких, туберкулез. Когда я сама использовала это средство для такого класса заболеваний, заметила, что попутно наступило облегчение воспаления желудочно-кишечного тракта.

Когда язвы желудка или двенадцатиперстной кишки еще нет, но диагноз «гастрит» или «дуоденит» уже поставлен, что-то ведь надо предпринимать, чтобы не доводить себя до язвы. Надежных лекарств, к тому же не имеющих вредных побочных действий, как вы знаете, не так уж и много. Одно из них – настойка прополиса. Замечательно, что режим употребления как для простудных, так и для желудочно-кишечных заболеваний один и тот же: несколько капель в горячем молоке на ночь.

Кто не страдал панкреатитом, может и не знать, какие это повседневные мучения. Опоясывающие боли в спине отравляют существование, а

надежных рекомендаций для лечения панкреатита нет. Обычно лечат ферментами. А ферменты, заменяя работу поджелудочной железы, в итоге совсем выводят ее из игры, и она работает все хуже. Так вот настойка прополиса и молоко настоящее спасение, если у Вас панкреатит.

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