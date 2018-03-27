Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ, согласно которому среда, 28 марта, объявлена днем траура из-за гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, в День траура на всей территории страны нужно приспустить государственные флаги РФ, а правительству вместе с органами государственной власти субъектов поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин отправился в город Кемерово , где накануне произошел масштабный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

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