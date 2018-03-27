Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банку" в приобретении "дочки" российского "Сбербанка" в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе НБУ, передает "Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в решении НБУ. Так, соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка. Также Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю и обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине. Напомним, "Сбербанк" объявил о продаже "дочки" в Украине. Ранее также сообщалось, что ОАО "Сбербанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка "Сбербанк" в Украине с 1 февраля 2018 Ирину Князеву, ранее работавшая заместителем председателя правления "Сбербанка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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