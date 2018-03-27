27 фактів про 1096 днів, — блогер



Коли Валентина Резніченка у березні 2015 року призначили на посаду Голови ДніпроОДА, ніхто, мабуть, і уявити не міг, що пройде 3 роки і ми побачимо приклад. Приклад того, що якщо не шукати причин «чому ні», а поступово, методично працювати, то можливо перетворити державний механізм у дієвий. І поступово змінювати життя ключового для України регіону. Так, Дніпропетровська область ще не стала Північним Рейном — Вестфалією, а Україна — Німеччиною. Але ми на вірному шляху. І Дніпропетровщина, і країна в цілому. Так, ми хочемо швидше. І маємо працювати ще краще. Але потрібно інколи призупинятися. Хоч на день. Та подивитися, що вже зроблено. Нижче зібрані 27 фактів. Про роботу команди ДніпроОДА за 3 роки. Тільки факти і нічого крім фактів. За 3 роки відновлено та зведено більше 600 об’єктів стратегічної інфраструктури. Відремонтовано 500 комунальних доріг — це перша масштабна програма капітального ремонту дорожнього покриття за 25 років 70 шкіл зведено та відремонтовано, особлива увага — до підвищення якості освіти у громадах та малих містах. Створено 18 ресурсних кімнат та 52 медіатеки за програмою Фонду Порошенка — це внесок регіону до доступності освіти для усіх дітей. 48 дитячих садочків побудовано та реконструйовано. Загалом створено більше 4000 нових місць для дітлахів. До лікарень регіону надійшло більше 200 одиниць надсучасної медичної техніки. 20 медичних закладів було зведено та капітально відремонтовано. Побудовано перший в Україні Центр реабілітації новонароджених. Створено понад 600 нових спортивних обє’ктів — від комплексу “Олімпійські резерви” до тренувальних майданчиків — у десятках населенних пунктів області. Зведено 52 водоводи — більше 200 000 мешканців регіону вперше отримали доступ до якісної питної води. Реалізовано понад 60 екологічних проектів, в тому числі розпочато комплексне відновлення екологічного стану річки Дніпро. 100 котелень було зведено або реконструйовано. Міста Покров та Марганець повністю відмовились від центрального теплозабезпечення. За 1096 днів — більше 200 МВт нових потужностей енергогенерації з відновлювальних джерел. Це у 11 разів більше, ніж за попередні 22 роки. Створено перший в України Центр допомоги учасника АТО, яким реалізовано понад 70 проектів з підтримки наших Героїв та їхніх родин. 278 квартир отримали учасники АТО та їх родини завдяки програмі ДніпроОДА Створено першу в Україні Алею Пам’яті, присвячену Героям Революції Гідності та війни з Росією. Відкрито перший музей, присвячений українсько — російській війні. Його вже відвідало більше 200 000 українців та закордонних гостей. Будівля ОДА стала культурним центром області. Більше 100 культурних заходів — концертів, авторських вечорів, виставок — пройшли за цей час, їх відвідало більше 20 000 громадян. До Дня Незалежності організували одне з наймасштабніших в Україні авіашоу “Вільне Небо”. За 2016 та 2017 роки його відвідали більше 50 000 осіб. Активно просуваємо культуру читання та інтелектуального розвитку: вже відкрили більше 30 буккросингів у різних куточках регіону. Організували першу в Україні програму патріотично — виховних екскурсій “Шляхами Героїв” для старшокласників: для дітей це можливість побачити тих, хто захищає країну та є прикладом для інших. Провели найбільший в Україні регіональний економічний форум — DEF’2017, Тепер він буде щорічним. В регіоні створено мережу з 57 центрів надання адміністративних послуг та забезпечено доступ до 230 державних послуг на порталі iGOV. 61 створена територіальна громада та більше 1000 реалізованих громадами проектів забезпечують регіону лідерство за темпами та ефективністю децентралізації. Дніпропетровська область в цілому та ДніпроОДА як окрема інституція — на перших місцях за обсягами та ефективністю викорстання системи PROZORRO. Бюджет розвитку регіону збільшився з 1,6 до 12,5 млрд. гривень. Це — прямий шлях до прискорення прогресу регіону. Ми впевнені, що результати можуть бути ще кращими. І будемо працювати над цим. Кожного дня. #Команда_Порошенка #Дніпропетровська область — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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