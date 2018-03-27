27 фактів про 1096 днів, — блогер
Коли Валентина Резніченка у березні 2015 року призначили на
посаду Голови ДніпроОДА, ніхто, мабуть, і уявити не міг, що пройде
3 роки і ми побачимо приклад. Приклад того, що якщо не шукати
причин «чому ні», а поступово, методично працювати, то можливо
перетворити державний механізм у дієвий. І поступово змінювати
життя ключового для України регіону.
Так, Дніпропетровська область ще не стала Північним Рейном —
Вестфалією, а Україна — Німеччиною. Але ми на вірному шляху. І
Дніпропетровщина, і країна в цілому. Так, ми хочемо швидше. І маємо
працювати ще краще. Але потрібно інколи призупинятися. Хоч на день.
Та подивитися, що вже зроблено.
Нижче зібрані 27 фактів. Про роботу команди ДніпроОДА за 3 роки.
Тільки факти і нічого крім фактів.
- За 3 роки відновлено та зведено більше 600 об’єктів
стратегічної інфраструктури.
- Відремонтовано 500 комунальних доріг — це перша масштабна
програма капітального ремонту дорожнього покриття за 25 років
- 70 шкіл зведено та відремонтовано, особлива увага — до
підвищення якості освіти у громадах та малих містах.
- Створено 18 ресурсних кімнат та 52 медіатеки за програмою Фонду
Порошенка — це внесок регіону до доступності освіти для усіх
дітей.
- 48 дитячих садочків побудовано та реконструйовано. Загалом
створено більше 4000 нових місць для дітлахів.
- До лікарень регіону надійшло більше 200 одиниць надсучасної
медичної техніки.
- 20 медичних закладів було зведено та капітально
відремонтовано.
- Побудовано перший в Україні Центр реабілітації
новонароджених.
- Створено понад 600 нових спортивних обє’ктів — від комплексу
“Олімпійські резерви” до тренувальних майданчиків — у десятках
населенних пунктів області.
- Зведено 52 водоводи — більше 200 000 мешканців регіону вперше
отримали доступ до якісної питної води.
- Реалізовано понад 60 екологічних проектів, в тому числі
розпочато комплексне відновлення екологічного стану річки
Дніпро.
- 100 котелень було зведено або реконструйовано.
- Міста Покров та Марганець повністю відмовились від центрального
теплозабезпечення.
- За 1096 днів — більше 200 МВт нових потужностей енергогенерації
з відновлювальних джерел. Це у 11 разів більше, ніж за попередні 22
роки.
- Створено перший в України Центр допомоги учасника АТО, яким
реалізовано понад 70 проектів з підтримки наших Героїв та їхніх
родин.
- 278 квартир отримали учасники АТО та їх родини завдяки програмі
ДніпроОДА
- Створено першу в Україні Алею Пам’яті, присвячену Героям
Революції Гідності та війни з Росією.
- Відкрито перший музей, присвячений українсько — російській
війні. Його вже відвідало більше 200 000 українців та закордонних
гостей.
- Будівля ОДА стала культурним центром області. Більше 100
культурних заходів — концертів, авторських вечорів, виставок —
пройшли за цей час, їх відвідало більше 20 000 громадян.
- До Дня Незалежності організували одне з наймасштабніших в
Україні авіашоу “Вільне Небо”. За 2016 та 2017 роки його відвідали
більше 50 000 осіб.
- Активно просуваємо культуру читання та інтелектуального
розвитку: вже відкрили більше 30 буккросингів у різних куточках
регіону.
- Організували першу в Україні програму патріотично — виховних
екскурсій “Шляхами Героїв” для старшокласників: для дітей це
можливість побачити тих, хто захищає країну та є прикладом для
інших.
- Провели найбільший в Україні регіональний економічний форум —
DEF’2017, Тепер він буде щорічним.
- В регіоні створено мережу з 57 центрів надання адміністративних
послуг та забезпечено доступ до 230 державних послуг на порталі
iGOV.
- 61 створена територіальна громада та більше 1000 реалізованих
громадами проектів забезпечують регіону лідерство за темпами та
ефективністю децентралізації.
- Дніпропетровська область в цілому та ДніпроОДА як окрема
інституція — на перших місцях за обсягами та ефективністю
викорстання системи PROZORRO.
- Бюджет розвитку регіону збільшився з 1,6 до 12,5 млрд. гривень.
Це — прямий шлях до прискорення прогресу регіону.
Ми впевнені, що результати можуть бути ще кращими. І будемо
працювати над цим. Кожного дня.
#Команда_Порошенка
#Дніпропетровська область
—
Сводка.нет - Новости Украины и Мира