|Філіпа Кіркорова висміяли за балахон у стилі Пугачової (ФОТО)
|27.03.2018 14:32
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Днями відомий російський співак Філіп Кіркоров з'явився на одному зі своїх концертів у дуже дивному вбранні - сорочці, яка більше нагадала балахони у стилі його екс-дружини, Примадонни Алли Пугачової.
Світлина зі "стильним" Кіркоровим з'явилася у мережі і Алла не забарилася із жартами:
"Філя! Віддай мій балахон", - написала під фото Примадонна. Кіркоров теж прокоментував фото, відповівши зірці:
"Все, все, Аллуся, вислав FEDEX їз Талліна OVERNIGHT доставкою!!! В Шауляй "напад" ностальгії здолав, та й Миколаса в залі хотілося приємно порадувати і здивувати спогадами про прекрасну юність", - написав він.
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