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Украина договаривается с Ryanair о запуске рейсов из Херсона - Омелян
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27.03.2018 14:33
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что работа
ирландского лоукостера Ryanair в Херсоне даст возможность
украинцам, которые живут в Крыму, летать в Европу. Ryanair –
крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском
Дублине Фото: ЕРА ( архив) Министр отметил, что глава Херсонской
областной администрацией уже посетил Дублин и предварительно
уже есть "оптимистические оценки". Рейсы планируется запустить со
следующего года.Омелян заявил, что работа Ryanair в Херсоне даст
возможность украинцам, которые живут в Крыму, летать в Европу."Ведь
они действительно изолированы от мира из-за оккупации России. Но мы
даём им вариант идти в Европу. Быть украинцами", – добавил он.22
марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал
контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь
Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые
полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в
10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair
собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017
году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин
сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем
заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией
условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10
июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в
Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь
договоренностей.Компания Ryanair – крупнейший в Европе
лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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