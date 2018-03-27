Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что работа ирландского лоукостера Ryanair в Херсоне даст возможность украинцам, которые живут в Крыму, летать в Европу. Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине Фото: ЕРА ( архив) Министр отметил, что глава Херсонской областной администрацией уже посетил Дублин и предварительно уже есть "оптимистические оценки". Рейсы планируется запустить со следующего года.Омелян заявил, что работа Ryanair в Херсоне даст возможность украинцам, которые живут в Крыму, летать в Европу."Ведь они действительно изолированы от мира из-за оккупации России. Но мы даём им вариант идти в Европу. Быть украинцами", – добавил он.22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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