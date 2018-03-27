"Смарт Энерджи" намерено выкупить акции "Укргазвыдобутку" у миноритариев

ООО "Смарт Энерджи" намерено выкупить акции ЧАО "Укргазвыдобуток" у миноритарных акционеров, сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Выкуп является обязательным и проводится по механизму, предусмотренному законом "Об акционерных обществах".

На сегодня "Смарт Энерджи" и аффилированные лица владеют 99,65% акций "Укргазвыдобутку".

Как сообщалось, "Укргазвыдобуток" входит в нефтегазовое направление "Смарт Энерджи", управляющей компании группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.

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