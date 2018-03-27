Выдворение российских дипломатов странами Запада – беспрецедентный акт в истории мировой дипломатии. Не помню такого мощного коллективного решения. С каждым часом количество стран все растет и растет. Очень внушительные меры США, которые высылают 60 дипломатов и закрывают российское консульство в Сиэтле. Это выражение солидарности с Великобританией, на которую второй раз за последнее десятилетие нанесено набег с использованием оружия массового уничтожения со стороны России. Это видимо такой показатель мнения Запада, что Путин перешел все возможные границы, и Запад решил противостоять ему. Сами по себе эти меры по выселки дипломатов не так уж и болезненны. Довольно стандартная процедура в дипломатии. Но этот масштаб и интернациональность – она ничего хорошего для России не предвещает.

Единственной мерой, которая бы нанесла удар по путинской клептократии, было бы замораживание, арест и конфискация счетов российской верхушки. Это 1 трлн долл в США и примерно 500 млрд в Великобритании.

29 числа каким-то чудом руководителям российских спецслужб удалось остановить эту меру и перенести всю информацию о преступлениях российской верхушки в секретную часть. Но видимо это последняя услуга, которую нашТрамп, зависящий от Москвы, о чем уже совершенно откровенно говорят в Америке, мог им оказать.

Выдворение российских дипломатов – это кульминация 4-ех лет агрессии России в Европе и против Украины. Да, Запад медленно разворачивался, медленно собирался. Всегда трудно достичь консенсуса в Евросоюзе, где есть 28 стран. Но тоже самое было и в 30-е годы прошлого столетия, когда очень много позволялось и Гитлеру. Запад старался как-то заниматься миротворчеством, но в конце концов, решил проблему германского нацизма. Видимо, такая храбрость достигнута и в отношении путинизма. Именно в этом состоит солидарность и беспрецедентность коллективной меры по выселки российских дипломатов.

Запад понял, что находится в состоянии войны с Россией, которая называется гибридной. Российские пропага*доны сами говорят, что мы ведем войну не с какой-то там Украиной, мы воюем на территории Украины с Западом и США. Но теперь после того, как Россия перенесла эту войну на территорию Великобритании, в конце концов, до сознания Запада дошло, что это серьезно, и единственный способ – это победить в этой войне.

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Москва сейчас заинтересована в обострении отношений с Западом — на грани войны, но переходя ее. Путин он хотя и сумасшедший, но понял, что потерпев поражение в Украине и в Сирии, никаких новых славных побед русского мира он не принесет. Состояние напряженности и осажденной крепости – выгодно ему для пожизненного правления. В осажденной крепости можно как угодно разбираться со своими подданными и давить любое сопротивление.

На этом фоне, Кремль может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Кстати, то, к чему призывает саму Украину большая часть общественного мнения украинцев.

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