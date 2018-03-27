|Публичный доступ к реестру э-деклараций технически ограничен
|27.03.2018 14:36
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Публичный доступ к реестру электронных деклараций будет технически ограничен до 1 апреля 2018 года. Об этом корреспонденту сообщили в НАПК.
"Нужно подождать до окончания этапа декларирования, поскольку система перегружена. Поэтому общий, публичный поиск ограничен, чтобы декларанты могли нормально внести декларации - это технически ограничено. До первого числа это будет проблематично", - сообщили в НАПК.
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