Буйное злорадство украинских патриотов и небратьев трагедией в Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном центре унес жизни 64 человек, в том числе, множества детей, а торжествующая экзальтация от дипломатического демарша Запада по отношению к РФ, несколько омрачились известием об очередной зраде.

Зрада последовала от исконных братьев, которые преспокойно узаконили для Крыма телефонный код Российской Федерации. Отличился зрадой Международный союз электросвязи.

В этой связи киевский режим намерен пожаловаться в ООН с протестом. Как сообщают украинские СМИ, ноту готовят в МИД Украины. Такое заявление на пресс-конференции сделала заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, .

"В операционном бюллетени связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код "+79".

При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код "+79" как принадлежащий Крыму и городу Севастополь.

Позиция Украины - такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департамента. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН", - сообщила Джапарова.

Напомним, в начале марта стало известно, что вслед за Донецком на российский телефонный код намерен перейти и Луганск.

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