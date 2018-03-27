Мировая война за сырье добралась до Украины в тот момент, когда наше правительство стало на путь защиты внутреннего производителя и ввело ограничительные мероприятия для вывоза сои и рапса из страны. Отмена возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам технических культур вызвала шквал негатива и привела к настоящему противостоянию сельхозпроизводителей и переработчиков. Кто же столкнул лбами вчерашних партнеров по бизнесу?

Об этом говорится в материале интернет-издания «Цензор», передают Українські Новини.

Главными заинтересованными сторонам конфликта оказались международные и российские трейдеры, которые вывозят украинскую сою для переработки на заводах в Европе и России. Именно им выгодна Украина в роли поставщика дешевого сырья высокого качества, а не готовой продукции с добавленной стоимостью.

Российский агрогигант «Содружество», входящий в орбиту бизнес-интересов премьер-министра России Дмитрия Медведева, в 2016 году в Сморгони (Беларусь) запустил строительство завода по переработке сои и семян рапса. В интервью изданию «АПК-Информ» исполнительный директор Торгового дома «Содружество» Сергей Соколовский открыто заявлял, что потребности завода в соевых бобах будут обеспечены за счет поставок из Украины. Новый завод в Сморгоне «Содружества» планирует вывозить 500 тыс. тонн украинской сои в год уже из урожая 2018 года.

В очередь за украинскими соей и рапсом выстроились крупнейшие европейские заводы транснациональных корпораций ADM, Bunge, Glencore, а также другие средние и мелкие европейские переработчики.

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