По словам министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни, послу РФ в Ирландии сообщили о прекращении аккредитации члена российской дипмиссии в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ковни сообщил о высылке российского дипломата из Ирландии Фото: ЕРА Он отметил, что уже сообщил российскому послу о прекращении аккредитации члена российской дипмиссии.Ковни отметил, что нападение в Солсбери – "оскорбление международной системы", основанной на правилах, от которых зависит общая безопасность и благополучие.Помимо Ирландии, решение выслать российских дипломатов приняли еще 23 страны.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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