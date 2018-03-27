В отопительный сезон закончится при условии, что в течение трех дней среднесуточная температура воздуха в городе будет составлять 8°С или выше.

"Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8°С или выше", - сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, передает .

Отмечается, что подавляющее большинство городских больниц имеют собственные котельные, следовательно могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

“Однако в целом, если температура ниже 8°С, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях”, - отметили в департаменте ЖКИ.

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