|Когда отключат отопление: власти назвали условие
|27.03.2018 14:43
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В отопительный сезон закончится при условии, что в течение трех дней среднесуточная температура воздуха в городе будет составлять 8°С или выше.
"Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8°С или выше", - сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, передает .
Отмечается, что подавляющее большинство городских больниц имеют собственные котельные, следовательно могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.
“Однако в целом, если температура ниже 8°С, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях”, - отметили в департаменте ЖКИ.Относительно ОСМД то, как добавили в департаменте, отключение по желанию вероятно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.