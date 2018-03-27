МЧС России составило фототаблицу для оценки масштабов пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает .

На снимках видны наиболее пострадавшие помещения до и после пожара.

“...наиболее пострадавшие помещения — "Карусель", сухой бассейн, большой кинозал”, — говорится в сообщении.

Именно в этих помещениях, как сообщает канал, было найдено большинство жертв.

Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

В результате пожара погиб как минимум 41 ребенок.

Как сообщал , 27 марта тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.

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