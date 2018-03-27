|Пожар в Кемерове: в сети появились фото до и после пожара в "Зимней вишне"
|27.03.2018 14:44
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МЧС России составило фототаблицу для оценки масштабов пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает .
На снимках видны наиболее пострадавшие помещения до и после пожара.
“...наиболее пострадавшие помещения — "Карусель", сухой бассейн, большой кинозал”, — говорится в сообщении.
Именно в этих помещениях, как сообщает канал, было найдено большинство жертв.
Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.
В результате пожара погиб как минимум 41 ребенок.
Как сообщал , 27 марта тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.