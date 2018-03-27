Стамбульский университет — ведущее высшее учебное заведение Стамбула и Турции, старейший университет страны.

«Сегодня при участии министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также председателя Совета высшего образования Турции Екти Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность «украинский язык и литература» на кафедре славянских языков Стамбульского университета», — написал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сибига в своем Twitter.

Основные корпуса университета расположены в старой части города, между мечетью Беязит и мечетью Сулеймание. Сейчас в университете и его филиалах обучается более 76 тыс. студентов, преподавательский состав насчитывает более 2 тыс. профессоров.

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