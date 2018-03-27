Она вернулась из Израиля с благой вестью. Не знаю точно какой, но Юлия Тимошенко прямо сейчас встречается с кучей разнообразных депутатов, политиков в своем партийном бункере на Туровской.

Встречи проходят в обстановке повышенной секретности. Бывший генерал КГБ Кожемякин (многолетний товарищ Кыцюндера) нанял охранную фирму, которая перевернула весь офис «Батькивщины» в поисках скрытых видеокамер, жучков и прочей аппаратуры.

Личный кабинет Юли обшили какой-то специальной «ватой». Она как бы все поглощает и доводит до бешенства работников СБУ, желающих послушать переговоры бывшей фракционной начальницы Нади Савченко. Меры предприняты беспрецедентные. Обшмонали даже сотрудников партийного офиса на предмет наличия шпионского оборудования в телефонах. Кожемякин знает свое дело туго, и следовательно, если кто выгребывался, тому сразу предлагали писать заяву «по собственному». А что делать? Времена нынче такие. Охранка Порошенко лютует, ищет заговорщиков. Поэтому Юля проводит важные переговоры только в своем кабинете, который после модернизации прозвали «бункером». Потому что окна закрыли специальными щитами. Чтобы ни одна эсбеушная сука с лазером не уловила дрожание стекол и не расшифровала конфиденциальную беседу.

Теперь о том немногом, что все же удалось узнать. Семь дней и восемь ночей Юлия Владимировна шастала по земле обетованной. Уехала она накануне рассмотрения вопроса о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности. Как говорят источники в ГПУ, была идея пришить Кыцюндеру дело об организации путча. Рассматривалась цепочка «Рубан – Савченко – Медведчук – Тимошенко». Просчитав все возможные сценарии, Юля решила по-быстрому свалить в Израиль.

Следующий момент: по странному стечению обстоятельств в это же время в Израиле находился Игорь Коломойский – быстрый олигарх, хозяин телеканала «1+1» и официальный враг Порошенко. До недавнего времени Игорь Валерьевич предпочитал проводить конфиденциальные встречи в Женеве, где он почти безвылазно живет в последние годы на берегу одноименного озера. Но после реализации интересного плана с Михо Саакашвили, который должен был организовать Петру Алексеевичу средних размеров импичмент в одно место, его и в Женеве обложили. Кто только не шастает вокруг довольно скромной виллы днепропетровского олигарха: начиная от агентов Главного управления разведки МО Украины, которых легко узнать по треникам с продавленными коленками, до депутата Сергея Лещенко. Последнего охрана уже хорошо знает в лицо и гонит пинками. Как видим, звезды стали таким образом, что двум «украинцам» пришлось проводить встречу на исторической родине. То есть Батькивщине. О чем говорили Коломойский и Тимошенко, не знает никто, кроме Моссада. Но израильтяне рассчитывают продать инфу подороже, следовательно СБУ сразу же выбывает с торгов. По косвенным данным, полученным довольно запутанным путем, удалось узнать некие крупицы информации. Прежде только, сам факт переговоров Коломойский и Кыцюндер будут люто отрицать. Игорь Валерьевич по пути сменил три лимузина, чтобы замести следы. Дико запарился. Ибо сейчас что важно прежде только? Заветы Ленина: конспирация, конспирация и еще раз конспирация. Ну а обсуждали два давно знающих друг друга человека вполне актуальный, тоже ленинский вопрос: что делать?

Тимошенко является наиболее очевидным сменщиком Порошенко в случае проведения выборов. Любых. И президентских, и парламентских. Это уже понимают все, в том числе и сам Петр Алексеевич, который начал суетиться. Саакашвили депортировал, Савченко уже сидит. Допустить Юлию Владимировну к участию в акте «народного волеизъявления» главком не может по определению. Это как самому залезть на уютную табуретку и тщательно намылить веревку. Поэтому сажать Тимошенко будут, это вопрос уже действительно решенный. Вот Юлия Владимировна и советуется с Игорем Валерьевичем. Коломойский в свойственной ему манере советует Кыцюндеру сушить сухари и обещает организовать хорошее питание в камере. Но это так, лирика. На самом деле все довольно непросто. «Закрывать» Юлию Владимировну планируют уже в ближайшие недели, поскольку остается не так много времени на проведение подобной операции. В феврале она встречалась с Порошенко, который ее откровенно предупредил: если будешь активно вы…ться, пороча имя ах какого человека, то никто тебя не спасет. Поедешь знакомой тропой в Качановку, варежки шить.

Кыцюндер как бы последовала совету демократического президента, однако, понятное дело, вынашивает далеко идущие планы. Она всю жизнь, десятилетиями (!) шла к главной табуретке страны. Сколько средств затрачено, сколько людей было закатано в асфальт. И вот когда все проститутки-социологи, как один, кричат – ты всех прекраснее! – появляется «барыга», трогающий хрустальную мечту ее детства своими грязными руками. Вражда Порошенко с Тимошенко тоже насчитывает почти два десятка лет. Мало кто помнит, но именно Юлия Владимировна «сбила» тогда еще юного и кудрявого Порошенко, щеголявшего золотой фиксой, с должности секретаря Совбеза. Эта история в мозгу Петра Алексеевича не имеет срока давности.

И вот наступает момент истины: либо Тимошенко «сливается», «ложится» под Порошенко и охотно отрекается от президентских амбиций, либо тюремное заключение. Что советует делать разумный и дальновидный Коломойский? Конечно же, «мочить ж…да». Согласен: попахивает антисемитизмом, однако Игорь Валерьевич имеет полное право так выражаться. Трогательно склонившись друг к другу головами, Беня и Кыцюндер на протяжении семнадцати часов разрабатывали хитрый план. Игорь Валерьевич, говорят, был прекрасен в своем революционном порыве и заражал позитивной энергетикой Юлию Владимировну: «деньги не проблема, все пид…сы, вот они у меня где!».

Сразу после приезда Тимошенко начала активно заниматься подпольно-революционной деятельностью, а ГПУ чуть ли не во всеуслышание стала шить ей дело. Генпрокурор Юрий Луценко, который гордо называет себя «физиком», уже открытым текстом назвал Виктора Медведчука «мозговым центром заговора» и намекнул на «некоторых политиков, имеющих к нему прямое отношение». То есть на Кыцюндера. Это уже был крик отчаяния, поскольку пришить такому стратегическому игроку, как Медведчук, «участие в заговоре» Юре не по силам. Однако Тимошенко жестко настроена сыграть роль палочки дрожжей. Вангую бурное извержение.

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