Китайская компания Xiaomi презентовала 27 марта мощный игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop.

Xiaomi представила мощный ноутбук для геймеров, информирует svodka.net.

Новинка получила дисплей диагональю 15,6 дюйма, а также производительный процессор Intel i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти и HDD на 1 ТБ.

Новинка получила внушительные характеристики, а также дополнительные опции в виде подсветки клавиш и видеокарты GTX 1060. Об этом пишет Engadget.

По информации издания, ноутбук получил диагональ дисплея 15,6 дюйма, производительный процессор Intel i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти, SSD емкостью 256 ГБ и HDD на 1 ТБ.

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Благодаря инновационной системе охлаждения устройство практически не будет нагреваться.

Стоимость ноутбука на родине составит 1439 долларов США.

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Также была представлена более бюджетная модель ноутбука Mi Gaming с 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 128 ГБ, HDD на 1 ТБ и видеокартой GTX 1050ti. Ее стоимость составляет 959 долларов США.

Ранее сообщалось, что в Сети появились подробности о новом бюджетном MacBook с диагональю экрана 13,3 дюйма.

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