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Xiaomi показала игровой ноутбук
27.03.2018 14:47
Xiaomi показала игровой ноутбук

Китайская компания Xiaomi презентовала 27 марта мощный игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop.

Xiaomi представила мощный ноутбук для геймеров, информирует svodka.net.

Новинка получила дисплей диагональю 15,6 дюйма, а также производительный процессор Intel i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти и HDD на 1 ТБ.

Новинка получила внушительные характеристики, а также дополнительные опции в виде подсветки клавиш и видеокарты GTX 1060. Об этом пишет Engadget.

По информации издания, ноутбук получил диагональ дисплея 15,6 дюйма, производительный процессор Intel i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти, SSD емкостью 256 ГБ и HDD на 1 ТБ.

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Благодаря инновационной системе охлаждения устройство практически не будет нагреваться.

Стоимость ноутбука на родине составит 1439 долларов США.

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Также была представлена более бюджетная модель ноутбука Mi Gaming с 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 128 ГБ, HDD на 1 ТБ и видеокартой GTX 1050ti. Ее стоимость составляет 959 долларов США.

Ранее сообщалось, что в Сети появились подробности о новом бюджетном MacBook с диагональю экрана 13,3 дюйма.



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