Компании Nord Stream 2 AG предоставили дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные проектной компании.

Таким образом, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило построить 30-километровый участок в соответствии с Горным законом ФРГ. Теперь у компании есть все необходимые разрешения для строительства германского участка общей протяженностью 85 км получены".

"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" предоставит России возможность еще больше захватить Украину, поскольку перекроет украинский газопровод.

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