Сначала небольшое вступление…

Чилийским пожарным bomberos (они еще и спасатели) зарплату не платят. Они работают, потому что хотят спасать жизни. Как правило, это их вторая работа. Если человек первый раз пропускает свое дежурство, следует строгое наказание – его не пускают на работу несколько дней. После 35 лет безупречной службы начинаются послабления: дежурства уже идут не так часто. Звание «бомберо» в Чили очень почетное – такими людьми гордятся все их родные.

Окна моего дома выходят на Технический пожарно-спасательный колледж №57. Это бывшее ПТУ. Сюда идут после девятого класса те, кто больше не хочет учиться. С апреля по октябрь мое утро начинается одинаково – в восемь часов громко играет марш «Прощание славянки» и курсанты на плацу начинают маршировать. И ряззз, ряззз, ряяяз, два, три. Они маршируют раз в десять больше, чем бегают по полосе препятствий. Я, правда, не понимаю, зачем пожарных учат ходить строем и тянуть носок. Я знаю, что чилийские «бомберо» занимаются физподготовкой, учатся гасить пожары и оказывать первую помощь, а строем они ходить не умеют. Я смотрю на картинки в гугле и вижу, что чилийские пожарные выглядят, как крутые мужики. Я смотрю на курсантов колледжа №57, которые бегают в магазин через дорогу за пивом и вижу, что они выглядят, как чмошники. Потому, что одни становятся спасателями по убеждению, а вторые потому, что надо куда-то идти после девятого класса. И я знаю, что для одних крупный пожар – это трагедия. Потому, что погибли люди. А для других это праздник. Потому, что можно будет обойти все подведомственные организации и содрать с них денег за несоответствие нормам противопожарной безопасности.

А теперь про пожар в Кемерово.

Конечно, это трагическая случайность. Погибли десятки детей. Это ужасно.

Но есть железные закономерности.

Если государство разваливает пожарную службу – будут гибнуть дети. Это не случайность, это закономерность.

Если государство разваливает службу лесной охраны – будут гибнуть дети. Это не случайность, это закономерность.

Если государство разрешает строить высотки, зная что пожарная лестница достает только до 18 этажа – будут гибнуть дети. Правда на всю страну есть несколько автомашин, оснащенных инновационным коленчато-телескопическим автогидроподъемником. Достает аж до 27 этажа. Если успеет доехать. Люди, живущие выше, могут расчитывать только на себя.

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Поэтому те, кто говорит – ну воруют, а другие тоже будут воровать, а ты бы на их месте разве не воровал бы – знайте, к чему приводит государственная коррупция.

И если государство принимает закон подлецов – будут гибнуть дети. Это не случайность, это закономерность.

И если государство начинает очередную войну в Чечне, в Украине или в Сирии – будут гибнуть дети. Это не случайность, это закономерность.

И еще несколько слов. Про слова.

Как только вы слышите слова: подписка о неразглашении, сдайте мобильники, раскачивание ситуации, попытка сыграть на наших трудностях, не из-за халатности пожары – из-за безбожия, это пиар на крови, подрыв авторитета, что вы тут все раскричались – успокойтесь, происки наших врагов, несмотря на высокую загруженность, позвонил лично, кара Господня за фильм «Матильда», сильная Россия никому не нужна, Запад проявил необоснованную агрессию в день трагедии в Кемерово, кто-то хочет нажить политический капитал на трагедии и т.д. – вы знайте, что перед вами подонок.

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