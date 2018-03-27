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Дели расценивает готовящийся переход ОПК Украины на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинских вооружений
27.03.2018 14:52

Дели расценивает готовящийся переход ОПК Украины на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинских вооружений

Дели расценивает готовящийся переход ОПК Украины на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинских вооружений

Дели расценивает готовящийся переход ОПК Украины на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинских вооружений – индийский посол

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Индия рассматривает расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) с Украиной частью своей оборонной стратегии и расценивает планируемый Киевом перевод ОПК на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинской оборонной продукции, сообщил глава индийской дипмиссии в Киеве Манодж Кумар Бхарти.

"Уверен, что это (переход украинского оборонного сектора на стандарты НАТО - ИФ) усилит стандарты качества украинской оборонной продукции и добавит понимания (индийским заказчикам - ИФ), что продукция оборонного сектора Украины надежная", - сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник, отвечая на вопрос агентства, может ли взятый Киевом курс на перевод оборонного производства на стандарты НАТО стать катализатором наращивания двустороннего украинско-индийского ВТС в условиях текущей диверсификации индийского оборонного рынка.

Как подчеркнул М.Бхарти, развитие двустороннего ВТС с Украиной является частью оборонной стратегии правительства Индии.

"Если мы говорим о сотрудничестве в закупках украинских вооружений и комплектующих, то это в любом случае будет учтено в оборонном бюджете Индии", - сказал посол.

Индийский дипломат также исключил вероятность влияния на оборонный бюджет Индии в среднесрочной перспективе новой необъявленной мировой гонки вооружений, заявив, что в Дели "уже обо всем позаботились", и гонка вооружений, по его словам, "не скажется на оборонном бюджете Индии".

Он подтвердил, что оборонный рынок Индии является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. По словам М.Бхарти, масштабная программа перевооружения индийских Вооруженных сил обеспечивается через общепринятую процедуру открытых международных тендеров.

"И в ОПК Украины уже очень хорошо знают процедуру подачи заявки на участие в этих международных тендерах", - сказал он.

Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС: стороны связывает более чем 20-летнее ВТС в области военного кораблестроения, в 2009 году сторонами заключен один из крупнейших контрактов в области двустороннего ВТС объемом около $400 млн на ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Опыт сотрудничества включает, в том числе, партнерство в области модернизации военный авиации, а также бронетехники. Украина и Индия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС в декабре 2010 года.

Ранее индийская сторона также уже подтвердила интерес к развитию ВТС с Украиной в области ремонта и продления ресурса вертолетной техники ВВС Индии, трансфера технологий, развития в Индии производства военной продукции при содействии украинских предприятий, а также в области совместных научных военных разработок.

Украина ставит своей задачей к 2019 году кратно увеличить объемы ВТС с Индией с доведением его объемов до $500 млн в год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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