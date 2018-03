Цукерберг отказался давать показания в парламенте Великобритании Основатель и хозяин крупнейшей социальной сети мира Facebook Марк Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в ходе расследования о злоупотреблениях в отношении персональных данных миллионов пользователей крупнейшей социальной сети мира. Цукерберг отказался выступить в парламенте Великобритании об утечке данных, информирует svodka.net. Принять участие в слушаниях М.Цукерберга пригласил глава парламентского комитета, отвечающего за расследование, Дэмьен Коллинс. «Господин Цукерберг лично попросил одного из своих заместителей найти время и дать очные показания», — говорится в сообщении Facebook. По словам директора Facebook по общественной политике в Великобритании Ребекки Стимсон, лучше только на такие вопросы смогут ответить техдиректор компании Майк Шрёпфер или директор по продуктам Крис Кокс. Читайте: Какую власть хотят видеть украинцы На прошлой неделе М.Цукерберг говорил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но добавил, что не считает себя лучшим источником информации. Отраслевые аналитики не исключают, что в Конгресс будет направлен кто-то другой из топ-менеджеров Facebook. Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение «This is your digital life» на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. Затронуты более 50 млн пользователей и свыше 57 млрд контактов между ними. Читайте: Цукерберг разместил в газетах объявление с извинениями об утечке данных из Facebook, - Reuters (ВИДЕО) Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Р.Стимсон во вторник подчеркнула, что лишь 1% общемировых загрузок приложения «This is your digital life» приходился на страны Евросоюза, включая Великобританию. В США расследование в отношении Facebook ведут федеральные регуляторы, включая Федеральную торговую комиссию (FTC), а также прокуратуры 37 штатов, затребовавшие от компании разъяснений.



