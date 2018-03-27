|Первый в мире памятник Дэвиду Боуи испортили вандалы
|27.03.2018 14:56
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В Великобритании первый в мире памятник музыканту Дэвиду Боуи пострадал от вандалов менее чем через 48 часов после открытия, сообщает ВВС.
Известно, что бронзовый монумент установлен в британском городе Эйлсбери, где в 1970-х годах Боуи представил образ Зигги Стардаста.
Неизвестные злоумышленники частично испортили краской саму скульптуру, а также оставили надписи рядом с ней. Их действия назвали "ужасными" и "бессмысленными".
Рядом находится веб-камера, работающая круглосуточно, следовательно вандалов надеются установить по записи инцидента.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали похитителей бюста и мемориальной доски Леси Украинки.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, знаменитый режиссер Дэвид Линч посвятил новую серию популярного шоу "Твин Пикс" умершему музыканту Дэвиду Боуи.
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