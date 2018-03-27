Потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент

"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", - отметил Омелян.

Также он добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

Как сообщал Европейский союз осуждает сооружения Керченского моста без согласия Украины.

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