Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что найденная полицией Житомирской области военная техника не украдена, а давно списана и продана

Об этом он написал в Facebook.

"Ни один человек не вспомнил про решение правительства Тимошенко от 2008 года. Где вся эта техника.

Где еще есть самолеты Миг-29 второй категории хранения (то есть — в практически идеальном состоянии), где трусы и пуговицы, танки и топливозаправщики.

Где самолет оценен в полтора миллиона гривен, а ПЗРК "Стрела" в 65 тысяч 767 гривен. Это все секретно и никому неизвестно?" — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что технику нельзя конфисковать в пользу государства.

"И нет, ну вот нельзя ее забрать назад легально. Решение Кабинета министров Украины, приказ Минобороны, аукцион, продали — право собственности. Или начнем забирать частные дома, построенные на переданных в начале 2000-х годов землях МО? Или начнем выселять из бывших служебных квартир?" — отметил Бирюков.

Он обвинил нынешнюю парламентскую оппозицию в том, что при ней открыто и демонстративно «потрошили армию», а также заявил, что на соответствующем решении есть подпись Юлии Тимошенко, которая тогда была главой Кабмина.

"По отчету ЦАВТУ тыла Генерального штаба, ни одного серийного номера машины не значится на учете тыла за последние 10 лет. Ни одного", — также подчеркнул Бирюков.

"Если в кране нет воды, ее выпила Тимошенко", - наверно где-то так выглядят новые методички Банковой. Об этом заявил известный блогер Денис Гороховский.

"Полиция случайно нашла склад неучтенной военной техники на десятки (а то и сотни) миллионов гривен. Изначально заявив, что она ворованная.

Потом уже советник президента Бирюков, тот самый, который недавно заявил, что все, кому не нравится власть - враги Украины (т.е. где-то 92% граждан Украины), заявил, что техника никакая не ворованная, а самая что ни на есть государственная.

А то, что ее физлицо через интернет продает, это тоже не фатально. Главное, что виновный уже назначен - Тимошенко.

Мол, правительство Тимошенко в 2008 году реализовывало какую-то технику, а вместе с ней, цитирую дословно "трусы и пуговицы", а значит виновата она.

Порохоботам пофиг, они понесут это в массы.

Но мне бы, например, хотелось узнать как это техника якобы 10 лет висела на реализации и так и не была продана.

При том, что и Янукович ее обошел вниманием, и сам Петр Алексеич со своей свитой.

Ведь если она на балансе, то должна была проходить в сводках инвентаризации, которая делалась в 2014-16 гг во всех военных частях без исключения. Только вот объявления о продаже почему-то совсем не 2008 года и даже не 2010-го.

В общем, порция "божьей росы" от Гаранта. И еще одно подтверждение тезиса о том, кого Порошенко больше только боится на выборах." - Высказал мнение Денис Гороховский.

Ранее в ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщили об обнаружении склада с военной техникой.

"Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и другие", — говорилось в сообщении полиции.

Объявление о продаже техники в Интернете разместило физическое лицо.

Полиция провела обыски и занялась проверкой происхождения техники.

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