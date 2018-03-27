Российский концерн "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. Такое заявление сделал заместитель председателя правления российского монополиста Александр Медведев, пишет Интерфакс-Украина .

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча Газпрома и Нафтогаза, переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", - отметил Медведев.

Вместе с тем он подчеркнул, что Газпром намерен оспорить решение арбитража.

"Кроме того, Газпром еще раз уведомил Нафтогаз, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту - жалоба по этому делу будет подана до конца марта", - подтвердил зампред Газпрома.

Как сообщал svodka.net.uа, НАК "Нафтогаз-Украины" намерен провести встречу с российским концерном "Газпром" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира