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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что его отец,
занимавший должность замминистра образования Афганистана, никогда
не состоял в коммунистической партии и не выступал на стороне
власти в этой стране в 1980-х годах. Найем: Мой отец был чужой в
системе, он был чужой в партии, но он строил школы по всей стране
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com На просьбу прокомментировать
обвинения, звучащие в соцсетях в адрес нардепа, что его отец –
"пособник советского режима", Найем ответил: "Давайте я расставлю
все точки над "і", потому что мне тоже не очень приятно, я не люблю
ввязываться в такие споры в интернете, но я расскажу"."Мой отец
никогда не был партийным человеком. Никогда. Тогда у нас было
несколько партий, но все они были более коммунистические… Мой отец
не был партийным. Почему он работал в министерстве образования?
Дело в том, что тогда в Афганистане строились школы, и если в
отдаленные районы приезжал партийный человек, его убивали. Нужен
был человек, который не был партийным, мог разговаривать с этими
людьми, владел двумя языками (пушту и дари) и еще был образован,
чтобы поехать куда-то и начать там строительство школ. Мой отец
занимался именно этим как непартийный человек. Он был чужой в
системе, он был чужой в партии, но он строил школы по всей
стране", – сказал Найем.Отвечая на вопрос, как его отцу
удалось сделать карьеру заместителя министра образования
Афганистана, не будучи партийным человеком, нардеп сказал: "Это не
карьера"."Сначала он работал в министерстве, сразу после
университета, когда моя мама умерла – просто преподавателем.
После ему предложили эту работу. Ему нужно было кормить меня и
младшего брата, и он пошел на эту работу. Чтобы было понятно: это
не заместитель министра в нашем понимании. Это… ну… как
руководитель департамента расширения и строительства школ. Это
примерно такая должность. То есть мы жили бедно, мы – бедная
семья, а замминистра не живут бедно… Чтобы было понятно: мой отец,
замминистра, ездил на работу на велосипеде. Это мое детское
воспоминание", – продолжил нардеп.Найем рассказал, что его
отец не уезжал из Афганистана, а "поехал учиться в 1986 году, не в
89-м"."В 1989-м переехал я, он забрал меня. Какое-то время мы
ездили в Афганистан и назад, пока он учился. Здесь он встретил мою
приемную маму, которая была киевлянкой. Они переехали в Киев в
1991-м или 1990-м… и в одну из этих поездок в Киев случился,
собственно, этот коллапс – путч – и все развалилось. И
мой отец принял волевое решение, что мы остаемся в Киеве. Мы не
едем в Москву… нам больше нравилось в Киеве. Вот так мы оказались в
Киеве. Вот, собственно, и вся история моего отца. Еще раз: он
никогда не был в партии, никогда не был на стороне власти. Скорее
он был не то что в оппозиции, а в очень жесткой оппозиции… Если бы
он был в системе, если бы он был партийным человеком – его бы
убили в регионах. Это сложно представить, но… Например,
представьте, что сейчас придет замминистра образования в Донецк
строить школу", – заявил нардеп.Мустафа Найем родился 28
июня 1981 года в столице Афганистана Кабуле. В Украине долгое время
работал журналистом, в 2014 году стал народным депутатом по спискам
Блока Петра Порошенко.
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