Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что его отец, занимавший должность замминистра образования Афганистана, никогда не состоял в коммунистической партии и не выступал на стороне власти в этой стране в 1980-х годах. Найем: Мой отец был чужой в системе, он был чужой в партии, но он строил школы по всей стране Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com На просьбу прокомментировать обвинения, звучащие в соцсетях в адрес нардепа, что его отец – "пособник советского режима", Найем ответил: "Давайте я расставлю все точки над "і", потому что мне тоже не очень приятно, я не люблю ввязываться в такие споры в интернете, но я расскажу"."Мой отец никогда не был партийным человеком. Никогда. Тогда у нас было несколько партий, но все они были более коммунистические… Мой отец не был партийным. Почему он работал в министерстве образования? Дело в том, что тогда в Афганистане строились школы, и если в отдаленные районы приезжал партийный человек, его убивали. Нужен был человек, который не был партийным, мог разговаривать с этими людьми, владел двумя языками (пушту и дари) и еще был образован, чтобы поехать куда-то и начать там строительство школ. Мой отец занимался именно этим как непартийный человек. Он был чужой в системе, он был чужой в партии, но он строил школы по всей стране", – сказал Найем.Отвечая на вопрос, как его отцу удалось сделать карьеру заместителя министра образования Афганистана, не будучи партийным человеком, нардеп сказал: "Это не карьера"."Сначала он работал в министерстве, сразу после университета, когда моя мама умерла – просто преподавателем. После ему предложили эту работу. Ему нужно было кормить меня и младшего брата, и он пошел на эту работу. Чтобы было понятно: это не заместитель министра в нашем понимании. Это… ну… как руководитель департамента расширения и строительства школ. Это примерно такая должность. То есть мы жили бедно, мы – бедная семья, а замминистра не живут бедно… Чтобы было понятно: мой отец, замминистра, ездил на работу на велосипеде. Это мое детское воспоминание", – продолжил нардеп.Найем рассказал, что его отец не уезжал из Афганистана, а "поехал учиться в 1986 году, не в 89-м"."В 1989-м переехал я, он забрал меня. Какое-то время мы ездили в Афганистан и назад, пока он учился. Здесь он встретил мою приемную маму, которая была киевлянкой. Они переехали в Киев в 1991-м или 1990-м… и в одну из этих поездок в Киев случился, собственно, этот коллапс – путч – и все развалилось. И мой отец принял волевое решение, что мы остаемся в Киеве. Мы не едем в Москву… нам больше нравилось в Киеве. Вот так мы оказались в Киеве. Вот, собственно, и вся история моего отца. Еще раз: он никогда не был в партии, никогда не был на стороне власти. Скорее он был не то что в оппозиции, а в очень жесткой оппозиции… Если бы он был в системе, если бы он был партийным человеком – его бы убили в регионах. Это сложно представить, но… Например, представьте, что сейчас придет замминистра образования в Донецк строить школу", – заявил нардеп.Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в столице Афганистана Кабуле. В Украине долгое время работал журналистом, в 2014 году стал народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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