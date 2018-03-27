|Пожар в Кемерово: местные насчитали 85 пропавших без вести в "Зимней вишне"
|27.03.2018 15:06
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На митинге, который с прошлого дня проходит в Кемерово, участники собрали данные о 85 пропавших без вести людей во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщает издание "Коммерсант", член инициативной группы Расим Яролим заявил, что в его альтернативном списке 85 фамилий.
"Еще не из всех источников поступила информация", - сказал он.
Такие же цифры называет и местное издание "vse 42".
Сообщается, что список пропавших был составлен прямо на площади Советов, где собрались около пяти тысяч человек. В списке речь шла о тех, кого официально нет в списках погибших.
Как сообщал жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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