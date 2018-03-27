В Посольстве Российской Федерации в Украине заявляют о том, что Россия сохраняет право на ответные действия в связи с высылкой 13 дипломатов из Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Украине.

«МИД Украины нотой информировал посольство о том, что тринадцать дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата, якобы, за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». На самом же деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученном президентом Украины Петром Порошенко заявлении о том, что данная акция предпринята украинской стороной в знак «солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС» в русле так называемого «дела Скрипалей», — сказано в сообщении.

«С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали. В ее основе лежит ничем не подкрепленное утверждение британского премьера Терезы Мэй о будто бы «высокой вероятности» причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери», — говорится в заявлении.

При этом сказано, что РФ призывала Великобританию к открытому и предметному взаимодействию в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО). «Однако наше обращение услышано не было», — заявляет посольство РФ.

«В любом случае недружественный шаг Киева непременно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет помогать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь, Россия оставляет за собой право на ответные действия», — сказано в сообщении.

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