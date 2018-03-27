|Суд по госизмене Януковича перенесли на 4 апреля
|27.03.2018 15:08
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Адвокатам могут объявить предупреждение за неуважение к судуОболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 10.00 4 апреля из командировки адвокатов.
Фото: Reuters
Соответствующее решение во вторник на заседании суда озвучил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет " Интерфакс-Украина ".
Он указал, что 26-29 марта адвокаты находятся в служебной командировке в Симферополе.
При этом прокурор по делу Руслан Кравченко отметил, что это неуважительная причина неявки защитников в суд. Он предложил перенести судебное заседание и объявить предупреждение адвокатам Януковича за неуважение к суду.
В свою очередь, Девятко констатировал, что таким образом сторона защиты сорвала уже 11 заседаний.
"Суд вынужден объявить перерыв до 10.00 4 апреля", - сказал председательствующий судья и закрыл заседание.
Напомним, 18 марта экс-премьер Николай Азаров выразил готовность свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля .