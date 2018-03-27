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Суд по госизмене Януковича перенесли на 4 апреля
27.03.2018 15:08
Суд по госизмене Януковича перенесли на 4 апреля
Адвокатам могут объявить предупреждение за неуважение к суду
Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 10.00 4 апреля из командировки адвокатов.
Суд по госизмене Януковича перенесли на 4 апреля Фото: Reuters

Соответствующее решение во вторник на заседании суда озвучил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет " Интерфакс-Украина ".

Он указал, что 26-29 марта адвокаты находятся в служебной командировке в Симферополе.

При этом прокурор по делу Руслан Кравченко отметил, что это неуважительная причина неявки защитников в суд. Он предложил перенести судебное заседание и объявить предупреждение адвокатам Януковича за неуважение к суду.

В свою очередь, Девятко констатировал, что таким образом сторона защиты сорвала уже 11 заседаний.

"Суд вынужден объявить перерыв до 10.00 4 апреля", - сказал председательствующий судья и закрыл заседание.

Напомним, 18 марта экс-премьер Николай  Азаров выразил готовность свидетельствовать  по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича,  планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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