Адвокатам могут объявить предупреждение за неуважение к суду

Соответствующее решение во вторник на заседании суда озвучил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет " Интерфакс-Украина ".

Он указал, что 26-29 марта адвокаты находятся в служебной командировке в Симферополе.

При этом прокурор по делу Руслан Кравченко отметил, что это неуважительная причина неявки защитников в суд. Он предложил перенести судебное заседание и объявить предупреждение адвокатам Януковича за неуважение к суду.

В свою очередь, Девятко констатировал, что таким образом сторона защиты сорвала уже 11 заседаний.

"Суд вынужден объявить перерыв до 10.00 4 апреля", - сказал председательствующий судья и закрыл заседание.

Напомним, 18 марта экс-премьер Николай Азаров выразил готовность свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.