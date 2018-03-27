ПРООН передаст национальному закупщику свои долгосрочные договоры на закупку лекарств

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) передаст национальному закупочному агентству после его создания свои долгосрочные договоры на закупку лекарственных средств.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" координатор UNDP Зафар Юлдашев, в настоящее время международная организация имеет около двадцати таких соглашений, подписанных с производителями лекарств.

"На этапе передачи закупок лекарств от международных организаций соответствующему национальному агентству, мы также планируем передать долгосрочные договора. Однако необходимым условием такой передачи является законодательная возможность заключения и проведения закупок по таким договорам новосозданным агентством по закупкам", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что долгосрочные соглашения позволяют упростить процедуру проведения закупки и позволяют производителю планировать изготовление необходимых объемов лекарства к оговоренному сроку.

"В результате период между объявлением закупки и непосредственно поставкой лекарств пациентам сокращается до минимума. Кроме того, такие соглашения позволяют обеспечить приемлемые цены и сэкономить бюджетные средства, так как производитель может эффективней планировать закупку сырья и загрузку производственных мощностей", - сказал он.

Комментируя возможности для снижения цен при бюджетных закупках лекарственных средств, З.Юлдашев отметил, что "залогом снижения цен является конкуренция и глобальная тенденция, в том числе в развитых странах, является увеличение доли генерических препаратов в закупках, что позволяет более эффективно использовать средства, выделенные на закупку медицинских препаратов".

Он напомнил, что "в ПРООН действуют строгие критерии качества и закупаются только те препараты, качество которых не вызывает сомнений и которые соответствует международным критериям".

"Такие препараты могут быть как оригинаторскими, так и генерическими. За счет более низкой цены, генерические препараты часто позволяют расширить доступ к лечению для большего количества пациентов", - сказал он.

Как сообщалось, при проведении закупок лекарственных средств за средства госбюджета Украины ПРООН (UNDP) подписала долгосрочные договоры с четырьмя международными производителями - Teva Pharmaceuticals (Израиль), Pfizer (Нидерланды), Novo Nordisk (Дания), Sanofi Genzyme (Франция), на поставку 11 препаратов для лечения рассеянного склероза, болезни Гоше, мукополисахаридоза, муковисцидоза, других орфанных заболеваний, гемофилии, а также для остановки кровотечений.